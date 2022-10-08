Аксенов не исключил начала восстановления Крымского моста уже в субботу

Фото: Елена Якимова/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Работы по восстановлению поврежденного взрывом Крымского моста начнутся сразу после завершения работы следователей, это может произойти уже в субботу, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Работы по восстановлению Крымского моста будут вестись без всякой бюрократии. Приступаем практически сегодня, как только закончит работу Следственный комитет и ФСБ", - сказал он в видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале.

Глава Крыма уточнил, что до конца дня будет работать правительственная комиссия с его участием, которая определит степень повреждения. "Сегодня будут выработаны пути и время восстановления дорожного полотна и, если будет необходимо, железнодорожной составляющей Крымского моста", - добавил он.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что сроки восстановления Крымского моста после ЧП с разрушением полотна будут определены после завершения обследования объекта.

Как сообщалось со ссылкой на НАК, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. СКР возбудил уголовное дело. По данным властей Крыма, обрушены два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка - из Керчи на Тамань, предварительно, цела.

Движение автомобилей и поездов по мосту остановлено. Возобновляет работу Керченская паромная переправа.

По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту. Ее возглавил Хуснуллин.