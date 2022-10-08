Керченская паромная переправа начнет работу в воскресенье

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - - Текущая погодная ситуация не дает возможности начать работу Керченской переправы 8 октября, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"Керченская паромная переправа в части организации пассажирских перевозок начнет работать во второй половине дня 9 октября. 8 октября паромная переправа работу по перевозке пассажиров не начнёт", - говорится в сообщении.

Всех, кто планировал воспользоваться переправой, просят учитывать эту информацию при организации своей поездки.

Ранее сообщалось, что пассажиров автобусов, которые ехали в сторону Крыма, разместят в Темрюкском районе (Краснодарский край). Из-за скопления транспорта образовалась пробка порту "Кавказ" протяженностью порядка километра. Для всех пассажиров организовали подвоз воды, питание, биотуалеты. Также в крае готовы для приема транспорта резервные стоянки с полевой кухней, биотуалетами и обогреваемыми палатками.