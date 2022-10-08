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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Ростуризм и Минцифры запустили горячую линию для туристов по ситуации в Крыму

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ростуризм и Минцфры запустили горячую линию по ситуации в Крыму для туристов, которые уже отдыхают на полуострове, и планирующих поездки, сообщила в субботу глава Ростуризма Зарина Догузова.

"В связи с тем, что региональная горячая линия по ситуации в Крыму испытывает большую нагрузку, по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко Ростуризмом совместно с Минцифры запущен федеральный колл-центр для туристов - как для тех, которые уже отдыхают в Крыму, так и для тех, которые планировали поездку туда в ближайшее время. Консультацию специалистов можно получить круглосуточно и бесплатно по номеру: + 7 800 707 9741", - написала она в своем телеграмм-канале.

Ранее в субботу исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора "Алеан" Илья Уманский сообщил "Интерфаксу", что несколько десятков тысяч туристов сейчас отдыхают в Крыму, из них свой отпуск завершат в ближайшее время около 4 тыс. путешественников.

В свою очередь Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что более 50 тыс. россиян в настоящее время могут проводить свой отдых в Крыму.

Взрыв на Крымском мосту

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Хроника Взрыв на Крымском мосту
Крым Ростуризм Минцифры РФ
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