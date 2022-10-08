Главком ВКС РФ Суровикин возглавил объединенную группировку войск в районе проведения СВО

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, генерал армии Сергей Суровикин (в центре) Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине назначен главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Сергей Суровикин, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Решением министра обороны Российской Федерации командующим Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин", - сказал Конашенков на брифинге.

24 июня стало известно, что Суровикин командует Южной группировкой российских войск в ходе спецоперации на Украине. Ранее он командовал российской группировкой в Сирии, участвовал во второй Чеченской кампании и в конфликте на территории Таджикистана.

Суровикин был назначен главкомом ВКС России в ноябре 2017 года. До этого, с октября 2013 года, командовал войсками Восточного военного округа (ВВО).