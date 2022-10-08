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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Что произошло за день: суббота, 8 октября

Последствия взрыва на Крымском мосту и новый командующий объединенной группировкой войск СВО

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Три человека погибли в результате взрыва на автомобильной части Крымского моста. Они находились в легковом автомобиле, который оказался рядом с подорвавшимся грузовиком. По факту взрыва, в результате которого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета, возбуждено уголовное дело. Власти Кубани объявили "желтый" уровень террористической опасности в районе моста. Созданную в связи с происшествием правительственную комиссию возглавил Марат Хуснуллин, полномочия по организации защиты транспортного перехода через Керченский пролив возложены на ФСБ.

- Через несколько часов после взрыва начато движение автотранспорта Крымскому мосту. Движение в реверсивном режиме открыто для автотранспорта по одной полосе. Поставлена задача с воскресенья запустить автомобильное движение по Крымскому мосту по двум полосам. Около суток потребуется на решение вопроса о движении грузовиков. Кроме того, два поезда отправились из Крыма в Москву и Петербург, они проследуют по Крымскому мосту. Разрешение на движение поездов по Крымскому мосту получено.

- Главком ВКС РФ Суровикин возглавил объединенную группировку войск в районе проведения СВО. 24 июня стало известно, что Суровикин командует Южной группировкой российских войск в ходе спецоперации на Украине.

- Кабмин расширил возможности поддержки коммунальной инфраструктуры за счёт средств ФНБ.

- ЦСКА и "Динамо" сыграли вничью в матче РПЛ. Лидер чемпионата "Зенит" сыграл в Воронеже вничью с "Факелом".

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