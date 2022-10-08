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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Запуск автомобильного движения по Крымскому мосту возможен после 16:00

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Запуск автомобильного движения по Крымскому мосту возможен после 16:00 по одной полосе в реверсивном режиме, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ со ссылкой на главу ведомства Виталия Савельева.

"В ходе заседания оперативного штаба Минтранса России глава министерства Виталий Савельев заслушал доклады о состоянии конструкций Крымского моста и ходе восстановительных работ. Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 сегодня по одной полосе в реверсивном режиме", - заявил Савельев.

Глава Минтранса уточнил, что дал поручения по усилению транспортной безопасности на объекте, в том числе по проведению усиленного досмотра.

Ранее власти Крыма сообщали, что рухнули два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка - из Керчи на Тамань, предварительно, цела.

Хроника Взрыв на Крымском мосту
Крымский мост Минтранс
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