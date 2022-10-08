РЖД назначили дополнительные субботние поезда из Анапы и Новороссийска в Москву

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) назначает дополнительные субботние поезда из Анапы и Новороссийска в Москву.

Согласно сообщению компании, открыта продажа билетов на поезда №256 Новороссийск - Москва (отправлением из Новороссийска 8 октября в 17:25 и прибытием в Москву 9 октября в 23:55) и №215 Анапа - Москва (отправлением из Анапы 8 октября в 19:00 и прибытием в Москву 10 октября в 4:00).

"Цена билетов фиксированная, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров, - отметили в РЖД. - При необходимости назначим еще больше поездов или добавим вагоны в уже имеющиеся в расписании".