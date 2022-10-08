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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Первые два поезда после ЧП на Крымском мосту отправились из Крыма в Москву и Петербург

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Поезда из Симферополя и Севастополя в Москву и Санкт-Петербург отправлены по расписанию, они проследуют по Крымскому мосту, сообщила компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) в своем телеграм-канале.

"Двухэтажный поезд 28 сообщением Симферополь - Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17:10 согласно графику. Поезд 8 Севастополь - Москва отправился из Севастополя в 17:15. Поезда проследуют по Крымскому мосту", - говорится в сообщении.

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В маршрутах движения поездов на сайте ГСЭ сказано, что поезд 28 должен отправиться с последней на территории Крыма станции "Керчь Южная Новый парк" в 21:54 и прибыть на станцию "Тамань Пассажирская" на территории Краснодарского края в 22:20, поезд 8 - в 00:01 и 00:28 соответственно.

Также перевозчик сообщил о возобновлении продажи билетов на субботу и воскресенье на семь поездов из Крыма, следующих до Москвы, Петербурга, Кисловодска, Адлера и Омска, а также на два поезда из Москвы и Адлера в Евпаторию и Симферополь.

Ранее ГСЭ сообщила о том, что 8 октября из Симферополя, Севастополя и Феодосии в Москву, Санкт-Петербург и Кисловодск будет отправлено пять пассажирских поездов через Крымский мост.

ЧП на Крымском мосту

Со ссылкой на НАК сообщалось, что утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. СКР возбудил уголовное дело, не уточнив статью УК РФ. По предварительным данным СКР, погибли три человека - пассажиры легкового автомобиля.

По данным властей Крыма, обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка - из Керчи на Тамань - цела.

По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д-части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года.

Взрыв на Крымском мосту

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Хроника Взрыв на Крымском мосту
Крым Крымский мост Гранд Сервис Экспресс ГСЭ
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