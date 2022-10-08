Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту

Частичное возобновление движения на Крымском мосту Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Движение легковых машин и автобусов возобновилось по Крымскому мосту, поврежденному в субботу утром взрывом, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту. На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он попросил водителей грузовиков планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. По его данным, через два часа через пролив начинает ходить паром "Керчь-2".

Как сообщили агентству "Интерфакс" в Упрдор "Тамань", движение по мосту возобновлено в реверсивном режиме.

Представители полиции уточнили агентству, что со стороны Керчи на мост пропускают по 10 машин с интервалом 10-15 минут.

Минтранс ранее сообщил, что запуск автомобильного движения по Крымскому мосту возможен по одной полосе в реверсивном режиме.

Как сообщалось со ссылкой на НАК, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. СКР возбудил уголовное дело. По предварительным данным СКР, погибли три человека - пассажиры легкового автомобиля.

По данным властей Крыма, рухнули два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка - из Керчи на Тамань, предварительно, цела. О состоянии железнодорожных путей не сообщалось.

Движение автомобилей и поездов по мосту остановлено. Ожидается возобновление работы Керченской паромной переправы.