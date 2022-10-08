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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Желающие вернуться в пункты отправления поездов в Крыму смогут сделать это бесплатно

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Оператор пассажирских перевозок в Крым - компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) - за свой счет отправит обратно пассажиров поездов, следовавших в Крым и вынужденно направленных в Анапу из-за взрыва на Крымском мосту, заявил генеральный директор компании Александров Ганов.

"Мы предоставим возможность пассажирам вернуться в пункты отправления за наш счет, бесплатно", - заявил он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале ГСЭ.

Ганов напомнил, что четыре поезда следованием в Крым были перенаправлены в Анапу, пассажиров разместили в санаториях и гостиницах.

Он также сообщил, что в Крыму были задержаны два поезда - в Симферополе и Феодосии.

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"По ним будет принято аналогичное решение - будут назначены дополнительные поезда для того, чтобы всех, кому это необходимо, доставить в пункты назначения", - добавил гендиректор ГСЭ.

В субботу утром на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли три человека, обрушились два пролета автомобильной части моста. Нитка, ведущая из Крыма в Краснодарский край, по имеющимся данным, не пострадала.

Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту возобновилось около 16:00 по уцелевшей части. Поезда должны запустить после 20:00.

Ведется работа по организации паромной переправы, в первую очередь - для грузовиков.

Взрыв на Крымском мосту

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Хроника Взрыв на Крымском мосту
Крым Гранд Сервис Экспресс
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