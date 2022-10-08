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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым возобновлена

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Продажа ж/д билетов на пассажирские поезда в Крым возобновлена, сообщается в официальном телеграм-канале Минтранса РФ.

Движение пригородных поездов будет восстановлено в ближайшее время.

По состоянию на 20.30 после проведения ремонтно-восстановительных работ возобновлено железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом по Крымскому мосту.

С 18:42 началось движение грузовых поездов. В течение ночи планируется также осуществить пропуск 12 пассажирских составов, говорится в сообщении.

Хроника Взрыв на Крымском мосту
Крым Минтранс РФ
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