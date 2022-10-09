Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 октября

Восстановление движения по Керченскому мосту, КНДР и Spacex пускают новые ракеты

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым возобновлена. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минтранса РФ.

- Ракета SpaceX стартовала на орбиту с двумя спутниками связи компании Intelsat. Запуск был произведен на мысе Канаверал во Флориде.

- КНДР запустила две баллистические ракеты. Они запущены в сторону Японского моря.

- Пассажирский поезд сообщением Симферополь - Москва прошел по Крымскому мосту. Поезд последовал с небольшим отставанием от графика.



- Путин заявил, что Россия успешно решает вопросы продовольственной безопасности. Он также поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.