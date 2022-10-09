Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 октября

Восстановление движения по Керченскому мосту, КНДР и Spacex пускают новые ракеты

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым возобновлена. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минтранса РФ.

- Ракета SpaceX стартовала на орбиту с двумя спутниками связи компании Intelsat. Запуск был произведен на мысе Канаверал во Флориде.

- КНДР запустила две баллистические ракеты. Они запущены в сторону Японского моря.

- Пассажирский поезд сообщением Симферополь - Москва прошел по Крымскому мосту. Поезд последовал с небольшим отставанием от графика.

- Путин заявил, что Россия успешно решает вопросы продовольственной безопасности. Он также поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минобороны Киргизии сообщили об отмене учений "Нерушимое братство" в рамках ОДКБ

В Минобороны Киргизии сообщили об отмене учений "Нерушимое братство" в рамках ОДКБ

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с двумя спутниками связи компании Intelsat

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с двумя спутниками связи компании Intelsat

КНДР запустила очередную баллистическую ракету

Что произошло за день: суббота, 8 октября

Что случилось этой ночью: суббота, 8 октября

США расширили ограничения на экспорт полупроводников в Китай

США расширили ограничения на экспорт полупроводников в Китай

Байден заявил, что из-за решения ОПЕК+ в США начался рост цен

Байден заявил, что из-за решения ОПЕК+ в США начался рост цен

Что произошло за день: пятница, 7 октября

Британцам предсказали отключение электричества на 3 часа в день зимой в наихудшем сценарии

Председатель Европарламента выступила на саммите ЕС за "потолок" цен на газ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });