Паром "Керченский 2" совершает рейсы через пролив

Переправа работает стабильно

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа работает стабильно, сообщается в официальном телеграм-канале Минтранса РФ.

"Паром "Керченский 2" с грузовыми автомобилями на борту отправился из Крыма в 1:52. Он доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В порту Кавказ на паром загружены новые автомобили и доставлены в Крым. В 5:50 паром вышел в третий рейс", - говорится в сообщении.

Ранее Минтранс России сообщил, что с вечера 8 октября готовы приступить к работе в случае необходимости три пассажирских судна вместимостью 100, 200, и 250 человек для доставки людей через пролив.

Кроме того, два автомобильных парома общей вместимостью до 50 автопоездов, в том числе паром "Керченский 2" (запуск организован правительством Республики Крым), начнут работу не позднее утра 9 октября, заявляли в Минтрансе России.