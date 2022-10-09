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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Паром для большегрузов прибыл в порт Керчи для работы на переправе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Паром "Лаврентий", предназначенный для перевозки большегрузного транспорта, прибыл в Керченский рыбный порт для работы на переправе между Крымом и Краснодарским краем, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье директор Керченского торгового порта Юрий Черненко.

По его словам, режим работы парома пока не установлен. "Будем обсуждать с капитаном", - добавил он.

Керченская паромная переправа работает стабильно, сообщил ранее Минтранс РФ. Паром "Керченский 2" выполнил за ночь три рейса с небольшими грузовыми автомобилями на борту.

Как сообщалось, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Погибли три человека.

По данным властей Крыма, обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков до завершения экспертизы попросили пользоваться паромной переправой.

Взрыв на Крымском мосту

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Хроника 08 – 09 октября 2022 годаВзрыв на Крымском мосту
Крым Керчь Краснодарский край
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