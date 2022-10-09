Подлодка "Магадан" с "Калибрами" прибыла на Тихоокеанский флот

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Дизельная подводная лодка "Магадан", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", прибыла на Тихоокеанский флот (ТОФ) в пункт постоянного базирования, во Владивосток, сообщили в пресс-службе ТОФ.

Отмечается, что подлодка завершила межфлотский переход с Балтийского флота на Тихоокеанский Северным морским путём, преодолев более девяти тысяч морских миль.

"После краткосрочного отдыха экипаж подводной лодки приступит к плановому выполнению задач боевой подготовки в составе подводных сил ТОФ", - говорится в сообщении.

В октябре 2021 года подводную лодку "Магадан" включили в боевой состав Военно-морского флота России, на ней был поднят Андреевский флаг.

"Магадан" - третья подводная лодка проекта 636.3 в серии для Тихоокеанского флота.

Подлодки проекта 636.3 оснащают крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").