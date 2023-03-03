Российская подлодка из Японского моря поразила ракетой "Калибр" цель на тактическом поле

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Пуск ракеты "Калибр" из подводного положения выполнила субмарина "Петропавловск-Камчатский", поразив береговую цель на дальности более тысячи километров, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ).

"В расчетное время ракета "Калибр" успешно поразила назначенную цель на тактическом поле "Сюркум", расположенном в Хабаровском крае. Дальность стрельбы превысила 1 000 километров", - сказано в сообщении пресс-службы ТОФ.

По ее данным, "ракетная стрельба выполнялась по береговой цели, имитирующей огневую позицию условного противника". "Перед пуском субмарина скрытно заняла назначенный для стрельбы район", - говорится в сообщении.

Пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" осуществлен из подводного положения в Японском море, информирует флот.

Задача выполнена в рамках плана боевой подготовки, сказано в пресс-релизе.

"Закрытие района выполнения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации", - говорится в сообщении.

"Калибр" - семейство крылатых ракет большой дальности, разработанных ОКБ "Новатор" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Этими ракетами оснащают российские корабли и подводные лодки.

Дизель-электрическая подлодка (ДЭПЛ) "Петропавловск-Камчатский" - первый корабль проекта 636.3 в серии для ТОФ, передан Военно-морскому флоту России 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав флота 24 октября 2020 года. На третьей субмарине этой серии - "Магадан" - Андреевский флаг был поднят в октябре 2021 года.

Сообщалось, что строящуюся субмарина "Уфа" проекта 636.3 - четвертую в серии из шести кораблей, которые строятся на АО "Адмиралтейские верфи" для ТОФ, спустили на воду весной прошлого года. Пятая и шестая субмарины серии - "Можайск" и "Якутск" - были заложены на предприятии в августе 2021 года. Спуск "Можайска" на воду запланирован на весну 2023 года, сообщала в ноябре прошлого года пресс-служба судоверфи.

Согласно открытым данным, тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3 таковы: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме РДП (работы двигателя под водой, - "ИФ") с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов - 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - 6. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека.

Все подлодки проекта 636.3, которые относятся к третьему поколению ДЭПЛ, оснащают крылатыми ракетами "Калибр".