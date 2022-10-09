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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Около ста авто переправили паромом через Керченский пролив после ЧП на мосту

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа, организованная накануне вечером после повреждения Крымского моста, перевезла уже более ста автомобилей и 600 пассажиров, сообщил журналистам и.о. министра транспорта республики Николай Лукашенко.

"Со вчерашнего дня через Керченскую паромную переправу осуществлена перевозка порядка 100 единиц автомобилей марки "Газель" и 653 пассажира катерами и паромом в обоих направлениях на линии порт Крым - порт Кавказ", - сказал он.

Приоритет отдается рейсовым автобусам, машинам с медикаментами и скоропортящимися продуктами, отметил Лукашенко.

Глава Минтранса уточнил, что в воскресенье начнет работу паром "Лаврентий", предназначенный для перевозки большегрузов, в том числе автопоездов.

Керченская паромная переправа работает стабильно, сообщил ранее Минтранс РФ. Паром "Керченский 2" выполнил за ночь три рейса с небольшими грузовыми автомобилями на борту.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли три человека.

По данным властей Крыма, обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту возобновилось около 16:00 мск по уцелевшей части в реверсивном режиме. Первые после ЧП поезда проследуют через мост около 22:00 мск, они отправились с вокзалов Крыма по расписанию. Движение по железнодорожным путям возобновлено.

Взрыв на Крымском мосту

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Хроника 08 – 09 октября 2022 годаВзрыв на Крымском мосту
Крымский мост Керченская переправа Керченский пролив
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