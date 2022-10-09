Паром начал перевозить большегрузы через Керченский пролив

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Паром "Лаврентий", предназначенный для перевозки большегрузного транспорта, начал работу на переправе между Крымом и Краснодарским краем, сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

"Запустили паром "Лаврентий" для перевозки большегрузов и пассажирских автобусов. Отправляться он будет от рыбного порта. Первым рейсом от рыбного порта отправлены 16 грузовиков, автобусы проходят проверку", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Брусаков уточнил, что от паромной переправы в порт "Кавказ" в постоянном режиме курсирует паром "Керченский-2", который перевозит "Газели" и малотоннажные транспортные средства. Готовятся к запуску большой паром "Мрия" и малый "Ейск".

По данным сити-менеджера, сейчас отправки ожидают около 250 большегрузов.

Как сообщалось, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли три человека. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

По данным властей Крыма, обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков до завершения экспертизы попросили пользоваться паромной переправой, готовятся паромы.