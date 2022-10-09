Бомбардировщик Су-24 разбился в Ростовской области

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Ростовской области, экипаж катапультировался, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"9 октября в Ростовской области при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-24. Экипаж катапультировался", - сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. Самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет, полет выполнялся без боекомплекта.

Отмечается, что силами поисково-спасательной службы экипаж эвакуирован на аэродром базирования, угрозы здоровью лётчиков нет.