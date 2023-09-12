В Волгоградской области во время учебного полета разбился Су-24
Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Волгоградской области в безлюдной местности упал бомбардировщик Су-24, на место крушения направились спасатели, сообщило Минобороны.
Крушение произошло во время планового учебно-тренировочного полета. Полет совершался без боекомплекта. упал в безлюдной местности.
К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.
В администрации региона сообщили, что при крушении самолета на земле "жертв и разрушений нет".