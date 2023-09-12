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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

В Волгоградской области во время учебного полета разбился Су-24

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Волгоградской области в безлюдной местности упал бомбардировщик Су-24, на место крушения направились спасатели, сообщило Минобороны.

Крушение произошло во время планового учебно-тренировочного полета. Полет совершался без боекомплекта. упал в безлюдной местности.

К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

В администрации региона сообщили, что при крушении самолета на земле "жертв и разрушений нет".

Су-24 Минобороны Волгоградская область
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