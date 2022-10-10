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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Правительство РФ к декабрю представит предложения по судоремонтному кластеру на Камчатке

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить совместно с ВЭБ.РФ и представить предложения по созданию судоремонтного кластера в Камчатском крае.

Перечень поручений по итогам совещания по вопросам долгосрочного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа (состоялось 5 сентября 2022 года) опубликован на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения по предложениям по созданию судостроительного кластера - 1 декабря 2022 года.

Камчатский край
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