Правительство РФ к декабрю представит предложения по судоремонтному кластеру на Камчатке

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить совместно с ВЭБ.РФ и представить предложения по созданию судоремонтного кластера в Камчатском крае.

Перечень поручений по итогам совещания по вопросам долгосрочного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа (состоялось 5 сентября 2022 года) опубликован на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения по предложениям по созданию судостроительного кластера - 1 декабря 2022 года.