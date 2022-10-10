Песков после слов Болтона о "законной военной цели" заявил, что безопасность Путина обеспечена

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили о нежелании участвовать в ядерной риторике в связи с высказываниями по ядерной угрозе бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, отметив при этом, что безопасность российского президента обеспечивается на должном уровне.

На просьбу журналистов прокомментировать слова Болтона о том, что в случае применения ядерного оружия президент РФ Владимир Путин станет законной военной целью, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил: "Что касается ядерной риторики, которая в последние недели на самых различных уровнях подогревается на Западе, в первую очередь в США, то мы не хотим в ней принимать участие".

Касаясь угроз в адрес российского лидера и обеспечения его безопасности, представитель Кремля отметил: "Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз".