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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Песков после слов Болтона о "законной военной цели" заявил, что безопасность Путина обеспечена

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили о нежелании участвовать в ядерной риторике в связи с высказываниями по ядерной угрозе бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, отметив при этом, что безопасность российского президента обеспечивается на должном уровне.

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На просьбу журналистов прокомментировать слова Болтона о том, что в случае применения ядерного оружия президент РФ Владимир Путин станет законной военной целью, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил: "Что касается ядерной риторики, которая в последние недели на самых различных уровнях подогревается на Западе, в первую очередь в США, то мы не хотим в ней принимать участие".

Касаясь угроз в адрес российского лидера и обеспечения его безопасности, представитель Кремля отметил: "Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз".

Дмитрий Песков Владимир Путин Джон Болтон США
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