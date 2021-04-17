Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:04Заразились
на 16.04В России 4 684 148+8 995В мире 139 076 606+816 761

Попадание под санкции РФ вызвало у Болтона гордость за отстаивание им интересов США

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посчитал попадание в российский санкционный список поводом для гордости за то, что он отстаивал интересы Соединенных Штатов.

В миреРоссия денонсирует отношения с США до паритета. ОбобщениеРоссия денонсирует отношения с США до паритета. ОбобщениеЧитать подробнее

"Я горжусь тем, что (попав в санкционный список - ИФ) был признан человеком, отстаивающим интересы США", - написал в твиттере Болтон, занимавший пост советника по нацбезопасности при Дональде Трампе.

Он также призвал решительно осуждать попытки Москвы "вмешаться в жизнь американцев".

"Я включен в список людей, которых не будут пускать в Россию. Это сделано в ответ на санкции США. Россия заслуживает максимально возможного осуждения за попытки подорвать наш образ жизни", - заявил Болтон.

Россия в пятницу внесла в "черный список" восемь американских высокопоставленных чиновников и деятелей, причастных, по мнению Москвы, к "реализации антироссийского курса".

В список, опубликованный на сайте МИД РФ, вошли: генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, советник президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности Сьюзан Райс, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Кроме того, закрыт въезд бывшему советнику президента США Джону Болтону и бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.

США Россия Джон Болтон

Новости по теме

Новости

SpaceХ получила право доставить астронавтов на Луну

Россия денонсирует отношения с США до паритета. Обобщение

Россия денонсирует отношения с США до паритета. Обобщение

Рауль Кастро объявил об уходе с поста руководителя Компартии Кубы

СМИ сообщили о скором уходе Рауля Кастро с поста лидера Компартии Кубы

Высокопоставленные чиновники США объявлены в России невъездными

Высокопоставленные чиновники США объявлены в России невъездными

Москва изучает аспекты предложения Байдена о саммите

В Кремле послу Салливану посоветовали поехать в Вашингтон

Меркель, Макрон и Зеленский призвали Путина отвести войска от границы с Украиной

Биткойн подешевел после запрета Турции на использование криптовалют

Греция подтвердила отмену квот для российских туристов с 14 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');