Попадание под санкции РФ вызвало у Болтона гордость за отстаивание им интересов США

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посчитал попадание в российский санкционный список поводом для гордости за то, что он отстаивал интересы Соединенных Штатов.

"Я горжусь тем, что (попав в санкционный список - ИФ) был признан человеком, отстаивающим интересы США", - написал в твиттере Болтон, занимавший пост советника по нацбезопасности при Дональде Трампе.

Он также призвал решительно осуждать попытки Москвы "вмешаться в жизнь американцев".

"Я включен в список людей, которых не будут пускать в Россию. Это сделано в ответ на санкции США. Россия заслуживает максимально возможного осуждения за попытки подорвать наш образ жизни", - заявил Болтон.

Россия в пятницу внесла в "черный список" восемь американских высокопоставленных чиновников и деятелей, причастных, по мнению Москвы, к "реализации антироссийского курса".

В список, опубликованный на сайте МИД РФ, вошли: генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, советник президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности Сьюзан Райс, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Кроме того, закрыт въезд бывшему советнику президента США Джону Болтону и бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.