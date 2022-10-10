Конфискованные товары могут разрешить передавать благотворительным организациям

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ вынесло положительное заключение на депутатский законопроект, который позволяет Федеральной таможенной службе (ФТС) безвозмездно передавать конфискованные товары благотворительным организациям, которые в своем перечне определит кабинет министров.

Отзыв правительства на законопроект (№98320-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, ФТС вправе безвозмездно передавать обращенные в федеральную собственность санитарно-гигиенические изделия, медицинские изделия, подвергающиеся быстрой порче продукты питания, продукты детского и лечебного питания, а также одежду, обувь и другие предметы первой необходимости организациям социального обслуживания, медицинским, образовательным организациям, также организациям отдыха детей и их оздоровления. В этот перечень предлагается включить организации, осуществляющие благотворительную деятельность. Перечень этих организаций установит правительство РФ.

В отзыве правительство предлагает рассмотреть вопрос о расширении перечня категорий товаров, которые могут безвозмездно передаваться ФТС заинтересованным организациям, и включить туда технические средства реабилитации, продукты питания в заводской упаковке, книги и бытовую технику. Также правительство предлагает наделить ФТС правом на безвозмездную передачу органам, формированиям, учреждениям, подведомственным Минобороны России и МЧС России, обращенных в федеральную собственность товаров, "необходимых для выполнения возложенных на них задач и функций".

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.