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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Запущенный спутник "Глонасс-К" внесен в Главный каталог космических объектов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Навигационный спутник "Глонасс-К", который был запущен в понедельник с космодрома Плесецк с помощью ракеты "Союз-2.1б", внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном блоке "Фрегат" и новом российском навигационном космическом аппарате "Глонасс-К", - сказали в ведомстве.

Как отметили в Минобороны РФ, после выведения на орбиту спутника и завершения операций по уводу разгонного блока "Фрегат" с целевой орбиты космического аппарата офицеры Центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новых космических объектах для принятия их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

Главный каталог космических объектов СККП предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тыс. км.

Минобороны РФ Глонасс-К Союз-2.1б
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