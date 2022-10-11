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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Песков не в курсе предложения ООН изменить условия зерновой сделки

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают информацией о предложении ускорить проверку прибывающих в Турцию судов с сельхозпродукцией, которое якобы выдвинула команда ООН в Стамбуле в рамках изменения параметров так называемой зерновой сделки.

"Мне неизвестны детали этих предложений, поэтому я ничего не могу сказать", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поддерживает ли Россия эту инициативу.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что зерновая сделка оказалась под угрозой из-за большого скопления судов в очереди на перевозку украинского зерна и что команда ООН в Стамбуле предложила заменить нынешний механизм проверки прибывающих в Турцию судов на более быструю систему инспекций.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины были подписаны два документа по созданию морских коридоров для вывоза зерновых из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. Из соображений безопасности эти суда у берегов Турции проверяются представителями Совместного координационного центра (СКЦ). 8 октября в СКЦ сообщили о растущем спросе в судоходной отрасли на присоединение к стамбульской зерновой сделке.

Кремль ООН Турция Украина Стамбул
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