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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Замгенсека ООН отправится в Москву 16 октября для обсуждения зерновой сделки

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен совершат 16 октября визит в Москву для переговоров по зерновой сделке, сообщил во вторник представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

В миреБолее 6,5 млн тонн украинского продовольствия экспортировано в рамках стамбульской зерновой сделкиЧитать подробнее

"Ребекка Гринспен и Мартин Гриффитс отправятся в Москву в воскресенье", - сказал Дюжаррик на брифинге.

Дюжаррик отметил, что основной целью переговоров станет расширение поставок зерна.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что зерновая сделка оказалась под угрозой из-за большого скопления судов ожидающих очереди на перевозку украинского зерна.

ООН Россия
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