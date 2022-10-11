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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Путин в среду выступит на форуме "Российская энергетическая неделя"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в среду, 12 октября, выступит на пленарном заседании пятого международного форума "Российская энергетическая неделя", сообщила пресс-служба Кремля.

Основная тема - "Глобальная энергетика в многополярном мире", отмечается в сообщении.

В форуме примут участие руководители и представители крупнейших энергетических компаний и организаций, ведущие эксперты в сфере энергетики. В рамках официальной программы запланированы панельные сессии, круглые столы и деловые мероприятия с ключевыми игроками отрасли.

Владимир Путин
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