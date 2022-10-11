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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Повестка на мобилизацию не может быть заполнена непосредственно перед вручением

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции или военкомата не могут самостоятельно заполнять повестки о призыве в рамках частичной мобилизации от руки на улице и вручать их гражданам, так как она должна быть оформлена заблаговременно, подписана военным комиссаром и заверена печатью военкомата, сообщается на портале "Объясняем.рф".

"Нет, не может. Повестка должна быть оформлена заблаговременно, подписана военным комиссаром и заверена печатью военкомата", - сообщили на портале в ответ на вопрос о том, "может ли сотрудник полиции или военкомата, имея на руках пустой бланк повестки, заполнить повестку непосредственно на улице, перед вручением гражданину, или она должна быть уже заполнена?".

Также на портале разъяснили, что повестка может быть вручена IT-специалисту после того, как он подал заявку на отсрочку на портале "Госуслуги".

"Факт подачи заявки не означает автоматическое предоставление отсрочки от призыва. При вручении повестки гражданин должен явиться в военкомат в дату и время, указанные в повестке, и сообщить о поданной заявке на отсрочку от призыва", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно опубликованной на портале информации, работник не может подписать повестку дистанционно по системе электронного документооборота, так как повестки не включены в системы электронного документооборота. Она может быть вручена только лично в руки под подпись.

Минобороны РФ
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