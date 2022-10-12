Кремль пообещал меры по совершенствованию системы мобилизации

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Ошибки в ходе объявленной частичной мобилизации были замечены многими и сейчас делаются шаги по наведению порядка в этой системе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать слова генпрокурора Игоря Краснова о недостатках в организации мобилизации.

"Определенные недостатки и ошибки в работе этой системы заметили все, а не только специалисты. Путин же сказал, что если бы мы это не сделали, мы бы не знали о существующих проблемах. Поэтому сейчас будут приниматься меры по приведению в порядок этой системы", - ответил Песков.

На уточняющий вопрос, означает ли, что совершенствование системы мобилизации резервистов связано с осуществлением в будущем других военных операций, он ответил: "У любого государства должна быть эффективная мобилизационная система на случай каких-то соответствующих обстоятельств".

"Это просто связано с тем, что система должна быть приведена в порядок", - добавил пресс-секретарь президента.

В ответ на вопрос, согласны ли в Кремле с заявлением Краснова, что негативные тенденции, первоначально отмечавшиеся в ходе мобилизации, устранены, Песков сказал: "Меры принимаются по поводу частичной мобилизации. Что-то исправлено, что-то предстоит наладить".

На этом же брифинге Песков заверил, что новые волны мобилизации не предусмотрены, а слова отдельных губернаторов о новых мобилизационных заданиях нужно уточнять у них самих.