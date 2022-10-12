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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Песков сказал, что актуальность целей СВО только повышается на фоне действий Украины

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Актуальность заявленных главой РФ целей специальной военной операции на Украине только усиливается на фоне действий киевских властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О том, остаются ли прежними цели операции, поставленные президентом РФ перед ее началом, Пескова спросили в ходе общения с журналистами в среду.

"Да, остаются прежними. Ровно как они указаны в выступлении 24-25 февраля", - сказал Песков.

У него уточнили, остаются ли в числе целей "демилитаризация и денацификация".

"Конечно, конечно. Актуальность этих целей только повышается на фоне действий украинского режима", - сказал Песков.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями.

Хроника 24 февраля – 12 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Дмитрий Песков
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