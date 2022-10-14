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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Путин заявил, что СВО не влияет на качество и глубину отношений РФ со странами СНГ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Специальная военная операция России на Украине никак не влияет на характер ее отношений со странами СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это никак не влияет на характер, на качество и глубину отношений России с этими странами", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Путин также обратил внимание, что имеющиеся в СНГ форматы взаимодействия продолжают работать, а, значит, они востребованы странами-участницами объединения.

"Конечно, партнеров интересует и беспокоит будущее развитие отношений на российско-украинском направлении. Это является предметом обсуждений. Здесь ничего неожиданного нет, и я наших партнеров подробно об этом информирую, рассказываю нашу точку зрения", - добавил он.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями.

Хроника 24 февраля – 14 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Украина СНГ
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