Экс-владелец "СУ-155" Балакин заочно арестован по делу о злоупотреблении полномочиями

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы в среду санкционировал заочный арест экс-владельца АО "СУ-155" Михаила Балакина, обвиняемого в особо злоупотреблении полномочиями.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Балакина меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания на территории РФ или передачи его правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

По данным суда, он объявлен в международный розыск.

Балакину предъявлено заочное обвинение по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ему грозит до 10 лет заключения. В суде не уточнили подробностей уголовного дела.

В апреле 2018 года суд признал крупную строительную компанию "СУ-155" банкротом.

Балакин в сентябре 2018 года баллотировался на пост мэра Москвы и занял последнее место с 1,87% голосов.