Ракета "Протон-М" с ангольским спутником Angosat-2 стартовала с Байконура

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Протон-М" с ангольским телекоммуникационным спутником Angosat-2 стартовала с космодрома Байконур, трансляцию запуска ведет "Роскосмос".

Запуск состоялся в 18:00 по Москве со стартовой площадки 81. Ракета совместно с разгонным блоком ДМ-03 должна вывести на орбиту спутник Angosat-2, созданный компанией "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева (входит в "Роскосмос").

По данным госкорпорации, в основе космического аппарата применена платформа "Экспресс-1000H" разработки ИСС. Масса аппарата составляет около 1,7 тонны, расчётный срок работы - 15 лет, спутник будет выведен на геостационарную орбиту в 36 тыс. км от Земли.

"Космический аппарат способен охватить услугами телекоммуникации весь африканский континент, а также страны Европы. Он предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет", - сообщали в "Роскосмосе".

Спутник Angosat-2 изготовлен взамен потерянного аппарата Angosat-1, который был выведен на орбиту ракетой "Зенит" с космодрома Байконур 26 декабря 2017 года. После выведения спутника на расчетную орбиту с борта аппарата перестала поступать телеметрия. Специалисты возлагали надежды на "оживление" спутника в апреле 2018 года после входа в зону радиовидимости, однако позднее признали его утраченным.

Ракета "Протон" эксплуатируется с середины 1960-х годов. С 2001 года полезный груз на орбиту выводит модернизированная версия ракеты - "Протон-М".

На смену "Протонам" должны прийти ракеты семейства "Ангара". Стартовый стол для запуска ракет этого семейства сооружается на космодроме Восточный.