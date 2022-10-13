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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Минобороны РФ сообщило о командно-штабном учении в Марий Эл со стратегическими комплексами "Ярс"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Мобильные стратегические комплексы "Ярс" задействованы в командно-штабном учении, которое проходит в Марий Эл, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения, в Республике Марий Эл проводится командно-штабное учение с Йошкар-Олинским ракетным соединением", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В ходе учения отрабатываются вопросы интенсивных маневренных действий мобильных ракетных комплексов "Ярс", их маскировки и противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа", - говорится в сообщении.

"Ракетные полки, оснащённые ПГРК "Ярс", осваивают новые маршруты боевого патрулирования", - сообщило Минобороны РФ.

По словам военных, в учении задействованы более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.

"Комиссия командования РВСН инспектирует состояние боевой подготовки, а также проверяет слаженность действий военнослужащих при выполнении задач", - говорится в сообщении.

"Командно-штабное учение РВСН с Йошкар-Олинским ракетным соединением не только определит общий уровень боевой подготовки дивизии, но и оценит возможности современных образцов вооружения и специальной техники, поступающих в соединения", - заявили в Минобороны РФ.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Российские военные заявляли, что основу группировки РВСН составляют комплексы "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой в шахтном и мобильном вариантах. Официально сообщалось, что "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.

МЧС РФ Марий Эл
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