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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Минобороны РФ поставило на дежурство в центре России МБР "Ярс"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получили очередную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Ярс", ее загрузили в шахту для постановки на боевое дежурство, сообщили российские военные в среду.

"В преддверии Дня РВСН в Козельском ракетном соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку", - говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

"Важность этой операции заключается в том, что очередная ракета встанет на боевое дежурство в плановые сроки. Родина получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, который позволит решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне", - заявил командир Козельского ракетного соединения Алексей Соколов.

"В дивизии строится в плановом порядке инфраструктура, обеспечивающая применение данного образца вооружения, военной и специальной техники", - сказал он.

Ранее Минобороны РФ сообщало о перевооружении полков Козельского соединения РВСН на комплексы "Ярс" в шахтном варианте.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщилось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тысяч км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что в конце 2022 года российские военные должны поставить на боевое дежурство новую стратегическую ракету "Сармат". О первом испытательном пуске "Сармата" с космодрома Плесецк Минобороны РФ объявило 20 апреля. Официально сообщалось, что МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" в соединениях РВСН в Красноярском крае и Оренбургской области.

Минобороны РФ
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