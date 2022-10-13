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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Малотоннажные грузовики начали направлять на паромы Керченской переправы напрямую

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Очередь из малотоннажных грузовиков в местах отстоя транспорта в ожидании переправы через Керченский пролив удалось ликвидировать к четвергу, в настоящее время они направляются напрямую на паромы. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

"Мы сегодня работаем по малотоннажным автомобилям в режиме свободного пропуска сразу на паром - без стоянки, без отстоя", - сказал он.

Брусаков уточнил, что устранить очередь из "ГАЗелей" и подобных грузовиков удалось благодаря стабильной работе паромов: с четверга на линии порт "Крым" - порт "Кавказ" их работает уже шесть.

"С сегодняшнего дня работают шесть паромов, выравнивается ситуация - сейчас на площадках для отстоя нет ни одной "ГАЗели", - сказал Брусаков.

Очереди из грузовиков начали формироваться на нескольких локациях в Керчи после ЧП на Крымском мосту. Большегрузные автомобили отправляются из Керчи как паромами, так и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России - через Джанкой, Мелитополь, Мариуполь, Новоазовск. Уже разработан маршрут от Таганрога до Крыма.

Керченский пролив Крым Крымский мост
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