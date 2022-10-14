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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Правительство поручило завершить ремонт Крымского моста до июля 2023 года

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ поручило завершить работы по восстановлению Крымского моста до 1 июля 2023 года. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Восстановлением транспортной и инженерной инфраструктуры займется ООО "Нижнеангарсктрансстрой": оно будет выбрано единственным исполнителем работ по заказу ФКУ "Управление федеральных автодорог Тамань" Росавтодора, следует из документа.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Взрыв на Крымском мосту

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Михаил Мишустин Крым
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