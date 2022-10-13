Медведев назвал "паранойей" предположения о возможности ядерного удара РФ по Украине

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев расценил как "паранойю" слова высокого представителя ЕС Жозепа Борреля о возможности нанесения Россией ядерного удара по Украине.

Поводом для комментария Медведева в его аккаунте "ВКонтакте" стали слова Борреля о том, что "любая ядерная атака в отношении Украины вызовет ответ - не ядерный, но настолько мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена".

"Оставим на его совести паранойю про российский ядерный удар", - пишет в связи с этим Медведев. По его мнению, логическая цепочка последствий такого рода событий была бы следующей: "сначала якобы ядерный удар по Украине, сильный неядерный удар НАТО/Европы по нашей стране, встречный ядерный ответ России по странам НАТО". "Замкнутый круг. Исход - ядерная зима на планете", - подчеркивает Медведев.

Он также отмечает, что "погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги уж точно не собираются". "Поэтому отвечать будут аккуратно и взвешенно. И в этом второй смысл слов Борреля", - пишет Медведев.