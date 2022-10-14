Лукашенко заявил, что у Путина никогда не было цели применить ядерное оружие на Украине

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин никогда не ставил перед собой целью применить ядерное оружие на Украине.

"Ни-ког-да! Ни президент России, ни руководство Российской Федерации не ставили перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. И такой необходимости нет", - заявил Лукашенко в интервью NBC, фрагмент которого опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

В то же время белорусский президент посоветовал не загонять "своего соседа, и даже соперника" в угол. "Не надо переходить красную линию", - предупредил он.

По словам Лукашенко, любое оружие, в том числе и ядерное, создается в первую очередь для использования. В РФ же позицию относительно его возможного применения обозначили четко, отметил президент. "Если не дай Бог будет нападение на территорию Российской Федерации, в этом случае Россия может при необходимости использовать все виды оружия", - заявил Лукашенко.