Москалькова не уверена в необходимости введения института военных омбудсменов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Институт уполномоченных по правам человека уже защищает права военнослужащих совместно с Министерством обороны, этот опыт можно совершенствовать вместо создания новых структур, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, комментируя законопроект о создании института военных омбудсменов.

Законопроект № 211189-8 в палату 12 октября внесли депутаты от фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Сардана Авксентьева. Необходимость создания военных омбудсменов они обосновли "многочисленными обращениями граждан, связанными с неправомерным призывом на службу в рамках частичной мобилизации".

"Уверена в том, что сейчас необходимо объединить усилия всех, кто защищает права "человека с ружьем", его родных и близких. Оттачивать и совершенствовать уже наработанный российскими омбудсменами опыт, а не начинать заново создавать с нуля новые структуры. Институт уполномоченных по правам человека, обладая предусмотренными специальными федеральными законами компетенциями и опытом, готов внести в это свой вклад", - считает Москалькова.

По ее данным, "практически все" региональные уполномоченные по правам человека входят в местные мобилизационные штабы, постоянно ведется прием заявителей лично и по видеосвязи. Помочь удалось "уже сотням граждан" из числа военнослужащих, мобилизованных и членов их семей.

"У нас в рабочем аппарате сформированы и эффективно работают две специальные группы, рассматривающие в экстренном порядке обращения по данной тематике. Работает "горячая линия". Установлено тесное взаимодействие с министерством обороны, Главной военной прокуратурой, прокуратурами и военкомами субъектов Российской Федерации, с общественными организациями. Входим в состав Всероссийского штаба Минобороны", - подчеркнула Москалькова.

Внесенный в Госдуму законопроект предлагает наделить военных омбудсменов правом направлять обращения в органы госвласти России и регионов в защиту прав военнослужащих, вносить законодательные предложения в парламент, подавать судебные иски и участвовать в судебных разбирательствах по своим искам, а также посещенать без дополнительных разрешений учреждения исполнения наказания, в которых содержатся военнообязанные и военнослужащие.