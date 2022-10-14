Клишас разъяснил незаконность полицейских "облав" на призывников

"У военкомов нет прав действовать в отношении неопределенного круга лиц", написал сенатор в Telegram

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Повальные "облавы", которые устраивает полиция для призыва по мобилизации, не соответствуют закону, нельзя всех без разбора хватать на улице, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В своем телеграм-канале он подробно разъяснил правовые аспекты ситуации.

"Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт", - подчеркнул сенатор.

По его словам, сотрудники полиции имеют право доставить в военкомат только конкретного призывника (или лицо, подлежащее мобилизации), на которого есть письменный запрос из военкомата. Эта процедура предусмотрена статьей 31 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" и соответствующей инструкцией, которая утверждена приказом министра обороны, МВД, ФМС в 2007 году.

"В целом вся работа с гражданами, предусмотренная ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", является адресной. Военные комиссары вызывают конкретного призывника (или лицо, подлежащее мобилизации), повестки вручаются конкретному лицу, материалы в правоохранительные органы передаются в отношении конкретного уклониста. У военкомов нет прав действовать в отношении неопределенного круга лиц", - написал Клишас.

По его словам, органы внутренних дел подключаются к вопросам призыва на военную службу только в случае поступления из военкомата письменного запроса о доставлении конкретного лица, либо при розыске уклонистов, подозреваемых или обвиняемых по соответствующему уголовному делу.

Сотрудники органов внутренних дел имеют право вручать направление в военный комиссариат для постановки на воинский учет лицам, не состоящим на таком учете, но обязанным состоять (статья 4 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"), добавил сенатор.

"Для призывников-срочников это право вполне обосновано - участковые имеют больше оперативной информации о гражданах призывного возраста, тогда как военкомы о них могут и не знать. Использовать же этот инструмент для граждан, пребывающих в запасе, представляется излишним", - отметил Клишас.

Что касается места вручения повестки военкомами, то, по закону, "повестки вручаются гражданам работниками военного комиссариата или по месту работы (учебы) гражданина", указал сенатор.

"Именно работниками военного комиссариата, не полицией и не ГИБДД при проверке документов. И опять же, работник военного комиссариата может вручить повестку только заранее известному призывнику (или лицу, подлежащему мобилизации), который подходит под критерии призыва или мобилизации (и это соответствие проверено военкомом заранее)", - написал он.

Утром 14 октября Клишас уже заявлял о незаконности "облав" на граждан и призвал проверять все жалобы на такие действия и давать правовую оценку распоряжениям проводить такие облавы.

"Никаких законных ограничений прав граждан в стране не вводилось, все конституционные права и гарантии, в том числе на свободу передвижения, действуют в полном объеме", - подчеркнул он.

Так сенатор прокомментировал пост члена СПЧ Кирилла Кабанова, которому сотрудники МГТС рассказали о задержаниях пассажиров у метро "Щелковская", у которых требовали справку о "брони" от мобилизации.

"Товарищи начальники, вы понимаете, что творите беззаконие и создаете враждебное отношение в обществе ко всему происходящему?" - отметил член СПЧ. Он признался, что считал фейками истории про "облавы", но ему об этом сообщили люди, которых он лично знает и полностью им доверяет.