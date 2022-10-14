Росморречфлот предложил поднять уровень Нижнекамского водохранилища

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) видит необходимость в поднятии уровня Нижнекамского водохранилища (Татарстан), а также в строительстве нескольких низконапорных плотин на реке Белой (Башкирия). Об этом сообщил замруководителя Росморречфлота Константин Анисимов.

"У нас есть мероприятия по подъему Нижнекамского водохранилище на один метр (...). Нужна поддержка регионов", - сказал он в ходе Всероссийского круизного форума в пятницу в Перми.

По его мнению, реализация этих мероприятий позволит обеспечить постоянный уровень глубины, что даст возможность для беспрепятственного прохождения судов в любое время года.

Помимо этого, он предложил подумать над идеей строительства нескольких низконапорных плотин на реке Белой. Это позволит обеспечить круглогодичный заход водного транспорта в Уфу, а также поспособствовало бы развитию круизного туризма.

Река Белая является левым и самым крупным притоком Камы. Протекает по территории Башкирии и по ее границе с Татарстаном. Длина реки – 1,43 тыс. км, площадь водосборного бассейна – 142 тыс. кв. км, является самой длинной рекой в Башкирии.