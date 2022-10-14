Президент РФ заявил, что не жалеет о начале спецоперации на Украине

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о начале специальной военной операции на Украине было правильным и своевременным и он ни о чем не жалеет.

В ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан у главы государства в контексте ситуации на Украине спросили, жалеет ли он о чем-нибудь.

"Нет", - ответил Путин.

"Я хочу, чтоб было понятно. То, что происходит сегодня, мягко говоря, малоприятно, но все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Так что мы действуем правильно и своевременно", - сказал он.