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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Путин заявил, что США используют Украину в качестве тарана против России

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Украина лишилась суверенитета и напрямую управляется из США, где ее используют в качестве тарана против России, ОДКБ и СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Страна, фактически, потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом", - сказал он в среду на встрече с главами делегаций заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Путин подчеркнул, что Украина стала "инструментом американской внешней политики".

"При этом наглядно видно подлинное отношение Штатов к своим сателлитам", - продолжил он.

Путин пояснил, что "практически сразу же украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов".

Владимир Путин Украина США
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