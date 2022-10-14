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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Минсельхоз сообщил, что заводы Danone в РФ продолжают работу в обычном режиме

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - По информации Минсельхоза России, заводы Danone в РФ продолжают работу в обычном режиме, сохраняются рабочие места.

Продукция поступает на российский рынок, заявили в ведомстве.

Ранее в пятницу французская Danone сообщила, что приняла решение передать контроль в бизнесе по производству молочных продуктов в России. За январь-сентябрь 2022 года продажи по этому направлению составили около 5% от чистой выручки Danone в целом. Списания в связи с уходом с российского молочного рынка компания оценивает в сумму до 1 млрд евро.

Danone - один из крупнейших в РФ производителей молочных продуктов. Портфель брендов компании включает "Активиа", "Простоквашино" и другие марки.

По данным рейтинга, подготовленного Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко), Streda Consulting и Milknews, Danone в 2021 году была крупнейшим производителем молочных продуктов в РФ с объемом продаж в 122,7 млрд рублей (на втором месте - PepsiCo Inc. ("Вимм-Билль-Данн") со 107,8 млрд рублей, на третьем - ГК "Молвест" с 38,5 млрд рублей).

Минсельхоз также отметил, что, по данным Росстата за восемь месяцев 2022 года, производство молочной продукции в РФ показывало "устойчивый рост". Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост производства питьевого молока составил 3,1%, сливочного масла - 10,9%, сыров - 3,1%.

Danone Минсельхоз РФ
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