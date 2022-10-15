Восемь человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Саратовской области

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Три транспортных средства, в том числе микроавтобус, столкнулись в Балаковском районе Саратовской области в субботу, есть пострадавшие, сообщил представитель регионального правительства Юрий Юрин в своем телеграм-канале.

Информация о ДТП поступила в 12:51 по местному времени (11:51 по Москве): вблизи села Маянга произошло столкновение микроавтобуса Mercedes, а также автомашин Hyundai и Geely.

"В результате ДТП пострадали восемь человек. Двое из Mercedes, двое из Hyundai и четверо из Geely, - написал Юрин. - Пострадавшим оказывается медицинская помощь".