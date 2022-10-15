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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Минздрав Саратовской области сообщил о 10 пострадавших в ДТП с микроавтобусом

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Десять человек, в том числе двое четырехлетних мальчиков, пострадали в результате столкновения двух автомобилей и микроавтобуса в субботу в Саратовской области, сообщили в Минздраве региона "Интерфаксу".

"Четырем пострадавшим помощь оказана на месте, шестеро госпитализированы. Их состояние врачи оценивают как среднетяжелое. Среди госпитализированных один ребенок", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

Информация о ДТП вблизи села Маянга в Балаковском районе поступила в службу "112" в 12:51 по местному времени (11:51 по Москве). Как сообщил представитель областного правительства Юрий Юрин в своем телеграм-канале, столкнулись автомобили Hyundai и Geely и микроавтобус Mercedes.

Саратовская область
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