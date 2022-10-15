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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

В результате теракта в Белгородской области 11 человек погибли, еще 15 ранены

Двое террористов убиты

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Одиннадцать человек погибли, еще 15 ранены в результате стрельбы, которую открыли двое граждан одной из стран СНГ на полигоне в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Ответным огнем двое террористов уничтожены", - говорится в сообщении.

"15 октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершён террористический акт", - сообщило Минобороны РФ.

"В ходе проведения занятия по огневой подготовке с лицами, добровольно изъявившими желание участвовать в специальной военной операции, террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения", - говорится в сообщении.

"В результате стрельбы 11 человек получили смертельные ранения. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь", - сообщило Минобороны РФ.

"На месте теракта работают правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Белгородская область Минобороны
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