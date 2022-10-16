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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 октября

Теракт в Белгородской области, пожар в тегеранской тюрьме, в Пекине съезд правящей партии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В результате теракта в Белгородской области 11 человек погибли, еще 15 ранены. Как сообщает Минобороны, стрельбу открыли граждане одной из стран СНГ.

- Пожар произошёл в тюрьме в Тегеране, была слышна стрельба. Там содержались, в частности, политзаключенные.

- Ракета "Ангара" вывела на орбиту военный спутник. Аппарат "Космос-2560" внесен в каталог космических объектов.

- Работа паромов на Керченской переправе после шторма возобновлена.

- В Пекине открывается ХХ съезд КПК. Около 2,3 тыс. делегатов форума представляют 90 млн китайских коммунистов.

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